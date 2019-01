Remco Evenepoel wordt morgen 19 jaar maar voor veel toeters en bellen zal de wielerbelofte geen tijd hebben. Evenepoel is met z'n ploegmaats van Deceuninck-Quick Step volop aan het trainen in Argentinië. En de jonge held uit Schepdaal heeft er al fameus gezweet, zo vernemen we op Twitter en straks in ons nieuws. (Foto: Twitter)