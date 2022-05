Renovatie Kasteel van Gaasbeek mooi op schema

De renovatiewerken aan het Kasteel van Gaasbeek in Lenniks schieten goed op. Het hele kasteel wordt in ere hersteld, binnenkort ziet alles eruit als in de 19de eeuw. Op 1 april 2023 gaat het weer open voor het grote publiek.

Bijna alle restauratieve ingrepen in het Kasteel van Gaasbeek, waaronder wandschilderingen en lambrisering, zijn rond. “Dat betekent dat ze helemaal terug in de staat zijn hersteld waarin ze zich bevonden op het einde van de 19de eeuw. Alle ingrepen van de twintigste eeuw, witte boxen, kapotte lambrisering en verwijderde elementen zijn gereconstrueerd of gerestaureerd”, vertelt directeur Luc Vanackere. “De buitengevels zijn gerestaureerd zodanig dat we verlost zijn van de vochtproblematiek. En er komt een volledige tweede verdieping met een kijkdepot, en een héle grote kamer, de kamer van Carletto, die voor het eerst sinds honderd jaar zal kunnen bekeken worden.”

In verschillende kamers komen er ook projecties van oud-bewoners.”Het grote voordeel van de sluiting die we nu hebben, is dat we twee jaar lang hebben kunnen nadenken over: wat willen we nu precies aan de bezoeker vertellen?”, aldus Vanackere. “Willen we ons concentreren op één bepaalde figuur of één storyline? Nee. We willen verschillende kasteelbewoners en bewoonsters aan het woord laten, ook met moderne technologie. En ook tonen hoe die leefden in hun eigen tijd.”

Foto: Jo Exelmans