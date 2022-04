Renovatie sociale appartementen Vilvoordse Houtemveld is klaar

In de sociale wijk van Houtem in Vilvoorde is de renovatie van de appartementsgebouwen op het Rodenbachplein helemaal achter de rug. Binnenkort nemen de huurders er hun intrek.

“De voorlopige oplevering van het nieuwbouwproject Houtemveld was al in septemer vorig jaar”, legt Olivier Moelaert, directeur van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) uit. “Maar er moesten nog een aantal omgevingswerken uitgevoerd worden vóór de nieuwe bewoners er hun intrek in konden nemen. Die werken zijn nu dus klaar.” De zes appartementsblokken met in totaal 76 sociale appartementen worden binnenkort bewoond. “Voor de bestaande appartementsgebouwen werd gekozen voor vernieuwbouw, dus de bestaande gebouwen afbreken en nieuwe, moderne, appartementen opbouwen die aan de huidige normen en kwaliteiten voldoen”, vertelt Moelaert. Nu volgt de renovatie van de 242 woningen in de wijk.