Renovatie viaduct van Vilvoorde start deze zomer: "Werken zullen acht jaar duren"

Dagelijks razen er zo’n 90.000 auto’s en vrachtwagens over het viaduct van Vilvoorde. Geen wonder dus dat het gigantische bouwwerk nood heeft een grondige opknapbeurt. “Recent onderzoek heeft aangetoond dat de brug in zeer slechte staat en er dus dringend werken uitgevoerd moeten worden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Zowel aan de pijlers, het wegdek als de constructie in zijn geheel zijn serieuze mankementen.”

Het beton van de brug is op sommige plaatsen aangetast, onder meer door smeltwater en strooizout. Door de hevige belasting vertoont ook het staal hier en daar vermoeidheid. Vrijdag beslist de Vlaamse regering om de renovatie te laten starten. Die zal zo’n 500 miljoen euro kosten. De komende weken bereidt de aannemer zich voor om in augustus te kunnen starten. De werken zullen maar liefst acht jaar duren.

“De brug moet nog eens vijftig jaar kunnen meegaan, vandaar de grondige renovatie van zowel de onderbouw, de binnenkant als de buitenkant van het viaduct. Aan het uitzicht van de brug zal weinig veranderen. Weggebruikers zullen straks vooral het nieuwe asfalt, de nieuwe vangrails en de nieuwe verlichting opmerken", zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. "Het viaduct zal ook gesaneerd worden, want de asbesthoudende coating moet volledig weg."

De werken zal gepaard gaan met de nodige hinder. “Het verkeer zal er over drie versmalde rijstroken moeten en trager moeten rijden. Rond 2027 zullen we nog eens een rijstrook moeten innemen, dus dat betekent nog eens extra hinder. De weggebruikers worden daarom aangemoedigd om de komende jaren zoveel mogelijk te kiezen voor alternatief vervoer zoals de fiets of het openbaar vervoer”, aldus Struyf.