Restaurant De Metinas grotendeels vernield door zware brand

In Asse heeft een brand heel wat schade aangericht aan restaurant De Metinas. De keuken is volledig uitgebrand en de zaal liep heel wat schade op. De brandweer had de nodige moeite om achterliggende gebouwen te vrijwaren van de vlammenzee.

Het vuur brak rond half drie vannacht uit. Verschillende korpsen kwamen ter plaatse, maar zij konden niet verhinderen dat het restaurant in het centrum van Asse en enkele achterliggende gebouwen heel wat schade opliepen. “Iedereen is ongedeerd, maar onze keuken is volledig uitgebrand. De zaal liep heel wat rook- en waterschade op. Na corona is dit een hele zware klap voor ons”, reageerden de uitbaters van De Metinas al via sociale media. Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West