Reuzen trouwen in de Sint-Martinusbasiliek

In de Sint-Martinusbasiliek in Halle vindt vandaag een trouw tussen 2 reuzen plaats. Juliette van de Commerce en Romeo Vandenstieweg geven er elkaar hun jawoord.

Op 4 september 2016 beloofden de 2 elkaar al eeuwige trouw op het Possozplein in Halle, in aanwezigheid van burgemeester Dirk Pieters. En nu doen de reuzen Juliette van de Commerce en Romeo Vandenstieweg dat nog eens plechtig over in de basiliek van Halle.

Na de zondagsmis zal deken Raymond Decoster het huwelijk bekrachtigen omstreeks 10 u 45. Na de huwelijksplechtigheid volgt een feestelijke receptie aan de ingang van de basiliek waar de gasten zullen getracteerd worden op een natje en een droogje. Ook de andere Halse reuzen zullen niet op de afspraak ontbreken en stappen mee in een kleine stoet van aan het Stationsplein naar de basiliek en dat vanaf 9 u.