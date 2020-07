Rhodienne-De Hoek schort trainingen op na positieve test

De speler testte positief nadat hij terugkeerde uit vakantie in Oostenrijk. Na zijn terugkeer trainde hij al één keer mee met de eerste ploeg van Rhodienne-De Hoek. “Wegens een positieve coronatest zullen alle trainingen geschrapt worden deze week”, laat de club weten. “Ondertussen nemen we als club gepaste maatregelen. Hopelijk kunnen we alle activiteiten hervatten op maandag 3 augustus.”

De betrokken speler zou niet veel symptomen vertonen. Alle medespelers en technische staf hebben zich gisteren ook laten testen. De voorbereiding van de club die afgelopen seizoen steeg naar derde amateurklasse, ziet er daardoor helemaal anders uit. Een vriendschappelijk duel tegen Lembeek dit weekend is alvast afgelast.