Rijscholen openen de deuren: 'Met een dubbel gevoel"

Vanaf vandaag mogen rijscholen weer lesgeven. Door maanden lockdown hebben de scholen een gigantische achterstand opgelopen. Die moet eerst weggewerkt worden voor er zich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden. Als het wat tegenzit, hebben kandidaten ergens rond eind augustus een afspraak. "We openen met een dubbel gevoel", geeft Johan Dewulf van Rijschool Dewulf in Ternat toe.

Bij rijschool Dewulf in Ternat zit de agenda boordevol. Eerst is het de beurt aan alle ingeschreven kandidaten, die door vijf maanden lockdown nog niet konden komen. “Het gaat in onze rijscholen in Dilbeek en Ternat toch al snel om 200 tot 300 leerlingen. Eerst moet die achterstand weggewerkt worden vooraleer we kunnen starten met leerlingen die zich vandaag, morgen of overmorgen inschrijven. Dat zal, zowel examencentrum als rijschool, een werk zijn dat bijna het volledige jaar 2021 zal in beslag nemen”, zegt Johan Dewulf.

Johan opent de deuren wel met een dubbel gevoel, omdat je in één ruimte zit met je leerling. Maar er gelden strenge maatregelen. “Na en voor elke les wordt elk lesvoertuig ontsmet: het stuur, de versnellingspook, alles wordt netjes gekuist alvorens de les start. Een nulrisico bestaat niet, maar uit de vorige lockdownperiode hebben we ondervonden dat er zeer weinig besmettingen overgedragen geweest zijn via de rij-opleiding”, aldus Johan.