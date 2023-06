Ringtrambus kan voortaan vlot door Vilvoordse Vlierkensstraat

In Vilvoorde is gisteren de heringerichte Vlierkensstraat in de wijk Kassei officieel geopend. De Vlierkensstraat is een niet onbelangrijk deel van het traject van De Ringtrambus.

Door de make-over van de Vlierkensstraat door de Werkvennootschap kan de Ringtrambus er nu vlot passeren. Ook aan de veiligheid van de fietsers is gedacht want er loopt een tweerichtingsfietspad langs de rijweg. “We zitten daar eigenlijk op een kruispunt in Hoog-Kassei van een aantal fietsverbindingen die vroeger niet bestonden”, legt schepen van Mobiliteit Barbara De Bakker uit. “Met de Vlierkensstraat hebben we de link gelegd met de Albert-1-Laan in Koningslo. Zo hebben we drie kilometer afgescheiden fietspad van Koningslo tot Vilvoorde-Centrum. Er is nog een beetje werk aan de Vuurkruisenlaan en dan uiteraard de Europabrug.”

Over die Europabrug is er ongerustheid. Aan beide kanten krijgt het Ringtrambustracé namelijk stilaan zijn vaste vorm met vrije busbanen en mooie brede fietspaden. Behalve op het brugdek, daar weet blijkbaar niemand hoe het verder moet. “Daar ligt een aartsgevaarlijk stuk te wachten op beslissingen. Ik roep de minister van Mobiliteit en ook de Vlaamse Waterweg op om dat stuk veilig aan te pakken”, reageert burgemeester Hans Bonte. “Daar gebeuren om de haverklap zware ongevallen met fietsers. Ik hoop dat we niet het hele traject van de Ringtrambus en de fietssnelwegen moeten openen op een moment dat dat stuk nog niet gerealiseerd is. Het is vijf voor twaalf om dat rond te krijgen.”