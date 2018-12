Ringtrambus trekt door Stationlei

Vilvoorde heeft de knoop doorgehakt. De ringtrambus zal via de Stationlei rijden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De baan tussen de rotondes aan het station en de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop-kerk wordt bovendien éénrichting. De werken moeten in het najaar van 2019 starten.

De Ringtrambus is één van de initiatieven die vervoersmaatschappij neemt om de verwachte groei van het autoverkeer in de Noordrand op te vangen en de files in te dijken. De Ringtrambus zal een traject volgen van aan het UZ in Jette over Vilvoorde tot aan de luchthaven van Zaventem.

Eén van de resterende vraagstukken was hoe de ringtrambus door het centrum van Vilvoorde zou rijden. Maar de stad heeft nu de knoop doorgehakt. De ringtrambus – en later mogelijk ook de ringtram – zal tussen de Europabrug en het station rijden. De onderzochte alternatieve routes zouden volgens Vilvoorde het stadscentrum doen dichtslibben.

Door de komst van de trambus wordt in de Stationlei wel éénrichtingsverkeer ingericht. Wagens zullen dan enkel van het station richting de brug kunnen rijden, omgekeerd zal het verkeer een alternieve route moet volgen. Eerder werd al beslist om de rotondes aan het Heldenplein te vervangen door verkeerslichten.

Vilvoorde legt wel enkele voorwaarden op bij de heraanleg van de Stationlei. Het gaat onder meer om voldoende groenaanplanting, parkeerplaatsen en veiligheid voor fietsers en voetgangers die uit de zijstraten van de Stationlei komen.

De ringtrambus zal vanuit richting het station van Vilvoorde rijden via de Woluwelaan, Luchthavenlaan en Hanssenslaan. Op termijn moet de ringtrambus onder het station door richting de nieuwe te ontwikkelen CAT-site rijden en zo de Woluwelaan bereiken.