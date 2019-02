RINGtv verrast vluchteling Zahid uit 'Geland in de Rand'-reeks

Eind 2016 vluchtte Zahid Ghaida uit Syrië en kwam hij terecht in Merchtem. Daar leerde hij Nederlands en integreerde zich razendsnel, onder meer door huiskamergesprekken met Merchtemenaren. RINGtv volgde de afgelopen twee jaar het integratieproces van Zahid via de reportage-reeks 'Geland in de Rand.' Daarom wilden we hem verrassen met een cadeau bij dé mijlpaal in zijn leven.