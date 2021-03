RINGtv zoekt verenigingen die strijden om de ‘Trofee voor het Beste Souper’

Na tien edities is de RINGtv-kookwedstrijd in het voorjaar een vaste waarde geworden. Verandering van spijs doet eten en dus zijn het binnenkort voor het eerst verenigingen die het tegen elkaar opnemen. Zij zullen strijden om de ‘Trofee voor het Beste Souper'.

Voor de kookwedstrijd haalt RINGtv de mosterd deze keer bij de talloze eetfestijnen en soupers die de regio rijk is. Televisiekok Jeroen De Pauw wordt het gezicht van de wedstrijd. “Ik ben heel blij dat we eens geen klassieke, high level kookwedstrijd organiseren, maar dat het draait om waar koken eigenlijk over gaat: dat is de lijm tussen mensen en de gezelligheid”, zegt De Pauw.

De deelnemende verenigingen moeten een duo afvaardigen dat een klassiek eetfestijngerecht klaarmaakt met een twist. Denk maar aan mosselen, pannenkoeken of een Breugelbuffet. Zes weken op rij komen er telkens verenigingen uit een andere gemeente aan bod: Bever, Hoeilaart, Lennik, Machelen, Opwijk en Steenokkerzeel.

De gemeente Lennik heeft niet getwijfeld om zich in te schrijven: “Omdat wij in Lennik een heel actief verenigingsleven hebben dat normaalgezien veel etentjes organiseert”, zegt burgemeester Irina De Knop. “Uiteraard vinden wij het ook fijn om in coronatijden onze verenigingen toch even in beeld te brengen”.

Maak je deel uit van een vereniging in Bever, Hoeilaart, Lennik, Machelen, Opwijk of Steenokkerzeel? Schrijf je dan in! Hou de website en sociale media van je gemeente daarvoor goed in de gaten.