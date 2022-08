Restaurants en cafés vinden steeds moeilijker personeel. Voor sommigen wordt het probleem zo groot, dat ze een extra dag sluiten of er zelfs helemaal mee ophouden. Maar Dirk Bollens van brasserie Buitenhof in Merchtem heeft daar iets op gevonden. Hij heeft sinds kort drie robots in dienst die de gerechten van de keuken naar de zaal brengen.

Robots dienen eten op in brasserie in Merchtem: “Ter vervanging van onvindbaar personeel”

Delta, Stitch en Marie zijn de nieuwste werkkrachten van brasserie Buitenhof in Merchtem. Geen obers van vlees en bloed, maar wel robots. Doordat zij het eten opdienen, heeft het menselijk personeel de handen vrij voor andere dingen en moeten ze minder sleuren. “Het is een supergoede investering. Vroeger moest ik veel meer borden dragen, veel meer heen en weer lopen naar de keuken”, zegt kelner Kevin Bollens. “Nu kan ik de klanten serveren en de zaal in de gaten houden.”

Tijdens hun ritten houden de robots rekening met elkaar en verdelen de taken, ontwijken kinderen als dat nodig is en kennen de weg terug naar de afwas. Als ze het eten opdienen, zorgen ze zelfs voor een streepje muziek. Je kan je als klant afvragen of dat niet allemaal wat ver gaat, maar zaakvoerder Dirk Bollens moest naar eigen zeggen de robots van meer dan 12.000 euro per stuk wel aankopen.

“Je vindt nauwelijks nog mensen bereid zijn om in het weekend te komen werken, zeker in de horeca. Robots zullen wat mij betreft nooit mensen vervangen. Persoonlijk contact blijft nog altijd het belangrijkste in de horeca. Maar het beulwerk van mijn personeel wordt wel minder”, zegt Dirk. “Als iemand van twaalf uur 's middags in dertig graden met borden rondloopt. Dat vreet aan je energie en enthousiasme. De robots verlichten het werk, waardoor het personeel gemotiveerder is.”