Rock Affligem klaar voor comeback

Nog één keer slapen en het is zover: Rock Affligem is, na 13 jaar, terug van weggeweest. Op de Bellekoutersite wordt het festivalseizoen op gang getrapt met klinkende namen als Les Truttes, De Kreuners en Stikstof.

De voorbije week is er hard gewerkt op de Bellekoutersite om vrijdag en zaterdag telkens zo'n 5000 festivalgangers te ontvangen. Het terrein wordt uitgebreid ingekleed om de festivalbeleving compleet te maken. Muzikaal is er gedifferentieerd: vrijdagavond is er de Age of Love in de dancehall, en op het hoofdpodium grote hiphopnamen als Stikstof.

“Zaterdag hebben we de nostalgie laten spelen met de link naar het vroegere Rock Affligem 13 jaar terug met Les Truttes, die in onze contreien altijd een voltreffer zijn. De Kreuners, ook habitués in ons dorp, die moesten erbij zijn”, klinkt het bij de organisatie. Compact Disk Dummies, De Mens en opkomende talenten vervolledigen de affiche.

Voldoende vrijwilligers vinden is voor veel organisatoren een uitdaging, maar in Affligem staan dit weekend 200 helpers paraat. Het festival is nog niet helemaal uitverkocht dus wie wil, kan er nog bij zijn.