Rode Kruis en zesdejaars IMI Roosdaal organiseren samen bloedafnames

De bloedafnames vonden plaats in zaal De Kluis, vlakbij IMI Roosdaal. Het project was een idee van leerkracht Christine Hemerijckx die zelf al jarenlang bloeddonor is. Zij verspreidde het idee op school en de bal ging aan het rollen. Samen met het Rode Kruis namen leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen de organisatie op zich en zorgden voor promotie vooraf en het onthaal en andere taken tijdens de actie zelf. Iedereen die bloed gaf, kreeg bijvoorbeeld een hotdog om daarna weer op krachten te komen.

“Door acties als deze op te zetten, willen we jongeren vanaf jonge leeftijd kennis laten maken met allerlei activiteiten van het Rode Kruis. De organisaties van onze bloedafnames is daar één van. Hopelijk krijgen ze hierdoor de smaak te pakken en hebben we er een hele lading jonge bloeddonoren bij,” klinkt het bij het Rode Kruis.