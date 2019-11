Roger was zich niet bewust van LEZ-zone Brussel: 350 euro boete

Een man uit Lennik kreeg onlangs een boete van 350 euro nadat hij met zijn verouderde wagen de lage emissiezone Brussel binnenreed. Hij was zich nergens van bewust, want de man werd van een doe-het-zelf-zaak in Ternat doorverwezen naar een vestiging van diezelfde keten in Sint-Agatha-Berchem en dacht dus maar aan één ding: klussen.

Sinds 2018 is het hele Brusselse gewest een LEZ-zone, een lage emissiezone. Voertuigen zonder Euronorm of met een Euronorm 1 zijn er verboden en mogen het grondgebied niet meer betreden. Sinds 2019 mogen ook dieselwagens met Euronorm 2 en benzinewagens zonder Euronorm en met norm 1 het gewest niet meer binnen. En er is meer: vanaf 2020, over anderhalve maand dus, worden de normen nog strenger. Dan mogen dieselvoertuigen met Euronorm 3 het gewest ook niet meer binnen. Wie dat wel doet, riskeert beboet te worden.

Zo ook Roger. De man uit Lennik was thuis aan het klussen toen hij voor benodigdheden naar een doe-het-zelf-zaak in Ternat reed. Daar hadden ze de spullen niet die hij nodig had en zo werd hij doorverwezen naar een andere vestiging van de keten, in Sint-Agatha-Berchem. Brussel dus. Groot was de verbazing van Roger toen hij een week later een boete in de bus kreeg van 350 euro. Reden: met zijn verouderde wagen mag hij Brussel niet meer binnen, maar dat wist hij niet.

