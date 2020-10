Rooseveltlaan krijgt volledige make-over

De lange Rooseveltlaan ondergaat een grote make-over. Rondom komen overal nieuwe fietspaden en bredere voetpaden en de parkeerplaatsen verdwijnen. Er blijven wel nog 375 parkeerplaatsen over op het centrale plein zelf. Het kruispunt met de Nowélei wordt onder handen genomen zodat de bushaltes en fietspaden meer ruimte krijgen.

“Met deze heraanleg komen we tegemoet aan de vele jaren van verzuchting van de fietsers in onze stad: met een comfortabel en veilig fietspad en duidelijke, veilige oversteken”, benadrukt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). “Ook voor voetgangers, voor mensen met buggy’s of een rolstoel zal het een wereld van verschil zijn.”

Ook de kruispunten aan de uiteinden van de Rooseveltlaan komen aan de beurt. “Ter hoogte van de Mechelsestraat komt een autovrij plein met terraszone, diverse types zitmogelijkheden, een waterelement en ruimte voor sport en spel", vervolgt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). "Aan de Campionlei komt een groenzone met speel- en zitelementen. De speelzones aan beide zijden zullen voor de verschillende leeftijdsgroepen speelelementen omvatten om zo voor ieder wat wils te voorzien.”

De heraanleg van de randen zal in meerdere fases uitgevoerd worden en zal de nodige hinder met zich meebrengen. Ook aan het groen komen er aanpassingen. 17 bomen verdwijnen, 7 bomen worden verplant en 48 nieuwe bomen zijn voorzien. De werken starten begin 2021 en zullen 1,5 jaar duren. De kostprijs bedraagt 4,7 miljoen euro.