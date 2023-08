Rudy (59) fietst elke maand monsterrit voor onderzoek naar Alzheimer: “Eerbetoon aan mijn ouders”

Zaventemnaar Rudy Engels (59) heeft er een bewogen jaar opzitten en dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen. Hij engageerde zich om elke maand een monsterrit – zelfs tot 600km – af te proberen leggen op de koersfiets om geld in te zamelen in de strijd tegen Alzheimer. “Omdat ik zowel mijn moeder als mijn vader aan de gevolgen van deze vreselijke ziekte heb verloren.

“Na het overlijden van mijn ouders wou ik iets doen”, vertelt Rudy. “Ik had eerst het idee om te voet naar Compostela vanuit Zaventem. Door omstandigheden en een gezondheidsprobleem is mij dat afgeraden. Het alternatief was een fietstocht. Ik ben dan op de ‘Randonneurs’ gevallen. Dat zijn georganiseerde ritten van 200, 300, 400, 600 of zelfs nog meer km’s die je aflegt op je eigen tempo. Je krijgt een paar stempels onderweg maar verder ben je op jezelf aangewezen voor alles. Ik heb mij geëngageerd een jaar lang elke maand minstens een rit van 200 km te fietsen.”

Intussen heeft Rudy al tien ritten achter de rug. “Zeven van 200 km en ook eentje van 300 en eentje van 400. In juni ben ik begonnen aan een rit van 600km maar dat was toen net de warmste dag van het jaar. Toen we op de dijk in Knokke kwamen was het 41 graden. Ik heb wel 340 km afgehaspeld maar kon daarna niet meer op mijn zadel zitten. Mijn achterste was letterlijk verbrand. Ik voorzie in september en oktober nog twee ritten van 200 km. Dan zal ik enkel met die ritten toch al 3.000km bij mekaar gereden hebben. De teller van de inzameling staat intussen op meer dan 3000 euro.”

Rudy’s mama Gaby Pelgrims en papa Louis Engels zijn drie jaar geleden overleden op een periode van amper zes maanden. Ze waren beide 78. “Dit is een eerbetoon aan mijn ouders maar vooral ook aan de mensen van de zorgsector. Zorgen voor Alzheimerpatiënten is helemaal niet evident. Ik was heel erg tevreden hoe ze dat in het woon-zorgcentrum Trappeniers in Zaventem deden.”

Vaak aangesproken

Na zijn twaalf monsterritten volgt nog een apotheose. “In november ga ik in het woon-zorgcentrum nog een indoorrit organiseren samen met enkele bewoners. Ik ga op Zwift fietsen en mensen van over heel de wereld gaan kunnen reageren. In december ga ik als afsluiter nog een zaal huren in Zaventem en over mijn project praten. Er gaat ook iemand wetenschappelijke uitleg komen geven over Alzheimer.”

Daarna zal het tijd zijn voor wat rust. “Het is mentaal verschrikkelijk zwaar geweest omdat ik er zo hard mee bezig ben. Ik word vaak zomaar in Zaventem aangesproken door oudere mensen over hun zuster of broer die ook Alzheimer hebben gehad. Dat is wel leuk aan de ene kant maar het hakt er ook wel op in. Mijn laatste rit wordt georganiseerd vanuit Hofstade. Er gaan waarschijnlijk heel wat mensen en familie voor mij aan de aankomst staan. Dat gaat emotioneel ook wel nog een en ander teweeg brengen.” Je vindt de sponsorpagina van Rudy via link: https://action.stopalzheimer.be/nl_NL/participant/ride-for-alzheimer