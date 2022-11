De vluchtelingen hebben sinds zowat anderhalve week hun intrek genomen in het leegstaande pand van zeven verdiepingen in het Woluwedal. “Bij een laatste controle werden er ruim 350 krakers aangetroffen, 250 volwassenen en ongeveer 100 kinderen”, zegt Nils Meert, diensthoofd Integrale Veiligheid in Zaventem. “Het gaat vooral om Moldaviërs en Oekraïners. We zijn in contact met de eigenaar. Zij gaan een procedure inleiden bij de vrederechter. Wij als gemeente kunnen niet meteen ingrijpen omdat er geen acuut veiligheidsprobleem is. Al kan dat snel veranderen, daarom proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen. Er zijn bijvoorbeeld geen keukens in het gebouw. Dus begint men te koken met vuurtjes en dat is uiteraard allerminst veilig.”

In Zaventem alleen al is het dit najaar al het vijfde of zesde pand dat gekraakt wordt. Dat er nu al ruim 350 vluchtelingen in het pand zitten, is wel nog ongezien in de gemeente. “Uit ervaring weten we dat dit snel kan oplopen. Er is veel plaats in het gebouw en de ‘mond-aan-mondreclame’ doet zijn werk. We proberen die mensen zoveel mogelijk te identificeren. Er zijn er bij die gekend zijn en die we hier waarschijnlijk ook wel al in andere gebouwen gehad hebben ook", zegt Meert.

Zaventem gaat ook meer inzetten op de problematiek met een werkgroep bestaande uit de Dienst Integrale Veiligheid, het OCMW, Dienst Omgeving en de politie. “Omdat we ook met de mensen in dialoog gaan. We hebben begrip voor hun slechte en pijnlijke situatie en bekijken dus wat er mogelijk is voor hen. Maar het kraken van panden kunnen we als gemeente echt niet toelaten. De bedoeling van de werkgroep is ook om eigenaars erop attent te maken dat hun pand goed moet worden afgesloten, dat ze moeten zorgen voor een bewoonde indruk en ook wat ze moeten doen als het toch gekraakt wordt.”

Volgens Vlaams Belang Zaventem zijn er in de omgeving van het kraakpand in het Woluwedal al klachten over vuilnis dat her en der gedeponeerd wordt. "Rond het gebouw staan tientallen wagens waarvan veel met buitenlandse nummerplaat. Er worden voedingsproducten en voorwerpen voor het opbouwen van een infrastructuur binnen gedragen. Er zijn klachten over zwerfvuil en dies meer", zegt Ludo Monbaliu van Vlaams Belang. "Wij vragen dat het gemeentebestuur onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen."