'Russische poppetjes', de vijftiende thriller van Hallenaar Jos Pierreux

Jos Pierreux uit Halle, de winnaar van de Hercule Poirotprijs 2018 voor de beste misdaadroman, schreef zijn 15de thriller. ‘Russische poppetjes’ is opnieuw een verhaal met in de hoofdrol Luc Borré, de niet altijd even sympathieke speurder van de Knokse politie.

Jos Pierreux woont in Halle. Maar het mondaine Knokke, waar Pierreux een bescheiden tweede verblijf heeft, vormt toch weer het decor voor zijn nieuwe boek ‘Russische poppetjes’. “Het gaat erover dat er in Knokke dingen gebeuren die niet helemaal koosjer zijn maar dat niemand klacht neerlegt. Na een tijd begint de brigade rond Luk Borré zich daarover vragen te stellen: wat is hier in feite aan de hand? Waarom laten mensen zich in mekaar slaan en waarom worden klachten ingetrokken? Het gaat eigenlijk een beetje over, over de grens tussen misdaad en geen misdaad."

‘Russische poppetjes’ heeft geen happy end, dat kunnen we u wel al verklappen. Hoewel Jos Pierreux een beminnelijk en goedlachs man is, is hij ook een fatalist. “Ik geloof echt dat we momenteel in Europa op de Titanic zitten en ik heb er voor gekozen om op de Titanic te dansen terwijl we ondergaan. Want ik geloof echt niet dat de maatschappij er momenteel goed aan toe is. Het verschil tussen recht en onrecht is zodanig groot geworden. Ik wil dat in mijn boeken ook wel aantonen. Beginnen met een moord en op het einde wordt die mooi opgelost en de goeden winnen altijd, zo zit de wereld helaas niet in mekaar.”