Rust Roest zet senioren aan het bewegen

Wetenschappers en artsen hebben al meermaals benadrukt dat in beweging blijven tijdens de coronacrisis belangrijk is. ”Zeker voor ouderen is dat echt van belang omdat ze nu extra veel stil zitten. Het feit dat ze blijven bewegen, zorgt er ook voor dat ze zich mentaal gezond voelen”, legt Kjenta uit. De Halse atlete werkte daarom samen met drie medestudenten Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent een onlinedatabank uit met verschillende bewegingsoefeningen. “In de databank zitten 65 oefeningen, die steeds gelinkt zijn aan kamers van het huis. Oorspronkelijk richtten we ons op thuiswonende senioren, maar door het coronagebeuren kijken we toch ook naar mensen in een woonzorgcentra. Op dit moment is het niet mogelijk om groepsactiviteiten te geven in woon- en zorgcentra. Via onze bewegingsoefeningen kan er individuele therapie worden gegeven.” Meer info vind je hier.