Rusthuis failliet: bewoners moeten binnen een week weg

"Een drama. Ik moet hier nu weg na 12 jaar en verlies mijn hele sociale omgang." Aan het woord is de 90-jarige Marcel Doms, bewoner van rustoord Anemoon in Strombeek dat failliet is verklaard. De zaakvoerders blijven weg en laten alleen ellende achter.

Woonzorgcentrum Anemoon, dat 26 jaar geleden werd opgericht in de Begonialaan in Strombeek, is failliet verklaard. Onbetaalde rekeningen stapelden zich op en het personeel spreekt ook over 'totaal wanbeleid van de directie'. Dat personeel baat nu zelf het rustoord nog één week uit omdat de zaakvoerders zijn verdwenen.

"Er is een curator aangesteld om het faillissement te begeleiden. De eigenaars stoppen om economische redenen," zegt Joris Moonens, woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar daar hebben de inwoners van Anemoon geen oren naar. "Het is een ramp. Ineens krijg je het bericht dat je binnen de tien dagen moet vertrekken. Chapeau dat het personeel dit nog even draaiende houdt. Maar wat de bazen doen, is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar," zegt Marcel Doms.

De eigenaars zagen naar eigen zeggen geen andere optie. "Een klein rusthuis met 30 bedden en 20 personeelsleden is niet meer rendabel," zeggen uitbaters Johan Buyl en Nadia Van Dam. "De financiering van de sector neemt af en de zorgbehoefte en personeelskosten nemen toe. Dat laatste bedraagt intussen al meer dan 1 miljoen euro per jaar. Dat kunnen we niet meer aan. Er liepen overnamegesprekken, maar die zijn afgesprongen."

Familieleden van de inwoners van Anemoon zoeken intussen oplossingen bij het OCMW van Grimbergen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Mochten er bewoners zijn die nog geen nieuwe opvang vinden, dan neemt de overheid die taak op zich.