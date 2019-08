Sam heeft aparte vakantiejob bij begrafenisondernemer

In Cocktail trekken we vanavond met Sam Evenepoel uit Liedekerke naar de kerk. Hij doet mogelijk de meest aparte job die we deze zomer in de reeks ‘De Jobstudent’ al hebben belicht. Sam werkt namelijk bij Uitvaartverzorging Jan Vandroogenbroeck.

Cocktail mocht Sam volgen tijdens een uitvaartplechtigheid. Strak in het pak en met de grootste voorzichtigheid halen Sam en zijn collega's de kist uit de lijkwagen. Ze dragen ze naar binnen, naar de begroetingsruimte in de kerk.

“Ik doe het al zo’n drie jaar. Ik had er in het begin ook wel een beetje mijn vragen bij natuurlijk. De job zelf moet je in het begin gewoon worden. Bij de uitvaartdiensten zie je overleden personen niet, maar als je een afhaling moet doen, of overbrenging of opbaring wel. Dat doet niet iedereen”, zegt Sam.

Het zwaarste is en blijft voor Sam als de overledene een jonge persoon was. Maar de Liedekerkenaar wordt opgevangen door een goed team. Hij vindt het al bij al een aantrekkelijke job. “Moest ik het later willen doen, dan zou ik het echt als zaakvoerder willen doen. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf, dus we zien wel”, besluit Sam.