'Samen inburgeren' op de redactie van RINGtv

In ‘Geland in de Rand’ volgt RINGtv mensen die vanuit het buitenland in de Vlaamse Rand zijn komen wonen en volop bezig zijn met zich te integreren en Nederlands te leren. In de uitzending van vanavond brengt een bijzondere groep uit Asse een bezoek aan de redactie van RINGtv. De groep bestaat uit duo’s die gevormd zijn door de dienst Integratie. Een duo bestaat uit één vrijwiliger uit Asse die Nederlands praat – de zogenaamde inburgeringscoach – en één instromer die Nederlands leert. ‘Samen inburgeren’ heet het concept.

De rondleiding start met een infomoment over de werking van RINGtv en de job van journalist. Voor de aanwezige inburgeringscoaches èn de inburgeraars is het een leerrijke ervaring. 'Samen inburgeren' ging van start in 2012. "Toen kregen we amper 10 mensen warm om mee in te stappen, intussen zijn er dat 108 geworden", aldus Katrijn Meert, diensthoofd Integratie van de gemeente Asse.

Tijdens de rondleiding valt op hoe goed het klikt tussen de duo’s. Die spreken af waar en wanneer ze willen om Nederlands te oefenen. "Ik denk dat de kracht van het concept is dat wij bij het matchen rekening houden met de interesses van mensen, als je interesse hebt in wereldkeuken, dan zoeken we iemand die ook interesse heeft in de keuken. Zodanig dat beide partijen er baat bij hebben", zegt Katrijn Meert.

Voor alle deelnemers is het bezoek aan RINGtv alvast geslaagd. Leen Walschap, inburgeringscoach uit Asse: "Ik heb het aspect tv meer bekeken, want ik volg RINGtv op Facebook, maar ik ga nu wat meer naar tv kijken. Zeker weten!"

Het verslag van het bezoek aan RINGtv is vanavond te bekijken, na de nieuwsuitzending