'Samen scoren met Nederlands' in de sportclubs van de Vlaamse Rand

"Samen scoren met Nederlands!" Met die slogan en bijbehorende spandoeken wil de provincie Vlaams-Brabant het Nederlands als verbindende taal in het sportgebeuren in de Vlaamse Rand in de kijker zetten. Het eerste spandoek werd vanochtend opgehangen bij voetbalclub Asse-Zellik.

“Vzw ‘de Rand’ biedt al enkele jaren, via het project ‘Boest je sportclub’, een ondersteuningspakket aan om in de meertalige context van de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand het Nederlands als verbindende clubtaal op een positieve manier in de kijker te zetten”, legt gedeputeerde voor het Vlaams karakter Gunther Coppens uit. “De provincie Vlaams-Brabant geeft met een spandoekencampagne deze werking een extra duw in de rug.” De 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand konden gratis spandoeken met daarop de boodschap 'Samen scoren met Nederland' bestellen en ophangen in hun sportinfrastructuur. De gemeenten kunnen deze spandoeken ophangen in hun sportinfrastructuur. Bij voetbalclub Asse-Zelik werd vandaag de het eerste spandoek gehangen.