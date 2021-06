Samenscholings- en plaatsverbod voor amokmakers Wolvertem-centrum

Het gemeentebestuur van Meise neemt in samenspraak met de politiezone KLM een reeks maatregelen om de overlast en het vandalisme in het centrum van Wolvertem tegen te gaan. Naast een samenscholingsverbod zijn er meer politiecontroles en een plaatsverbod voor amokmakers.

Het centrum van Wolvertem wordt al een tijdje geteisterd door een aantal amokmakers. “Van een aantal mensen kunnen we hun gedrag niet tolereren, "aldus burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA). "Het gaat dan om alcohol- en drugsgebruik, geschreeuw, ruzies, vandalisme en het beledigen van voorbijgangers. Vaak gaat het over jonge volwassenen die zo een inbreuk plegen op het woon- en leefgenot in de buurt.”

De burgemeester heeft op advies van de politie in eerste instantie een samenscholingsverbod uitgevaardigd. “De politie krijgt hierbij ook de mogelijkheid om systematisch identiteitscontroles en fouilles uit te voeren,” gaat de burgemeester verder. “De politie beschouwt het centrum van Wolvertem al meer dan één jaar als hotspot en dit krijgt hierdoor een V.I.P.-behandeling (Very Irritating Police) waardoor de controles sterk opgedreven worden.”

Plaatsverbod

“Op basis van de beeldvorming die is opgesteld door de politie, naar aanleiding van hun eerdere controles en tussenkomsten, heb ik nu een plaatsverbod ingevoerd. Dit betekent dat een aantal mensen die de voorbije dagen voor deze overlast en specifieke problemen zorgden, niet meer op het Gemeenteplein binnen de perimeter van 200 meter mogen vertoeven. Ook dit geeft de politie meer slagkracht. Er is ook een camera geplaatst aan het Gemeenteplein en we hebben onlangs een gemeenschapswacht kunnen aanwerven die vandaag al dagelijks zichtbaar en aanspreekbaar in de gemeente aanwezig is. Ook hij zal geregeld in het centrum van Wolvertem een oogje in het zeil houden.”

Op basis van camerabeelden, observaties, inventarisering van alle beschikbare informatie en tussenkomsten werden volgens de burgemeester inmiddels twee opsporingsonderzoeken opgestart die door de politie prioritair worden behandeld.