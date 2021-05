Samenscholingsverbod in centrum Wolvertem

Tot en met 9 juni geldt er op en rond het Gemeenteplein van Wolvertem een samenscholingsverbod van meer dan drie personen tussen 20u en middernacht. Op die manier wil de gemeente Meise de overlast van de voorbije weken aanpakken. Het is er ook verboden om met flessen of glazen op straat rond te lopen.

De heropening van de terrassen verloopt in Wolvertem niet zonder slag of stoot. Zo weigeren klanten na het verplichte sluitingsuur het terras te verlaten, ontstaan er samenscholingen rondom het plein en wordt er amok gemaakt. Een horecazaak werd de voorbije dagen ook het mikpunt van vandalen. “De loutere vermaningen van horeca-uitbaters en de aanwezigheid van de politie maakt op een aantal van hen zelfs geen indruk”, staat te lezen in het besluit dat burgemeester Gerda Van den Brande uitvaardigt. “Overmatige consumptie van alcohol ligt vaak aan de basis van de problemen. Al deze feiten zijn naast de ernstige ordeverstoring ook een bedreiging voor verdere versoepelingen.”

Burgemeester van Meise Gerda Van Den Brande neemt via het burgemeestersbesluit daarom extra maatregelen. Tussen 20u en 24u is het verboden om in een perimeter van 200 meter rond het Gemeenteplein verboden om met meer dan drie mensen samen te komen. Het is er ook verboden om met flessen of glazen rond te lopen. Daarnaast heeft de politie toelating om systematisch identiteitscontroles en fouilles uit te voeren. De maatregelen duren tot en met 9 juni en kunnen, indien nodig, verlengd worden.

Foto: Gemeente Meise