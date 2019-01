Samenwerking Mivavil met Kringwinkel wordt intenser

De Kringwinkel en Beschutte Werkplaats Mivavil in Vilvoorde slaan de handen verder in mekaar. “Er worden nog meer mensen ingeschakeld in de verschillende sorteerateliers van De Kringwinkel. Mensen uit beschutte en sociale tewerkstelling gaan samen huisraad, speelgoed, boeken en textiel sorteren. De Kringwinkel wordt zo de grootste klant van Mivavil” zegt Ingrid De Roo van de overkoepelende ViTeS-groep.

Mivavil zit al langer onder de koepel van de ViTeS-groep. Toen de beschutte werkplaats 5 jaar geleden dreigde failliet te gaan, betekende de alliantie met De Kringwinkel een nieuw begin. Door de grote concentratie van beschutte werkplaatsen in de regio Vilvoorde - het grootst zelfs in heel Vlaanderen – is ook de concurrentie navenant. Met 50 werknemers is Mivavil een eerder kleine beschutte werkplaats.

Op termijn zal zowat driekwart van de werknemers voor De Kringwinkel werken. De Kringwinkel brengt zijn ateliers deels over van de site op de Mechelsesteenweg in Vilvoorde naar de site van Mivavil in de Olmstraat.