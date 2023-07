Schaatsbaan in Liedekerke krijgt grondige renovatie: “Voortbestaan ijshal verzekerd”

Vlaanderen pompt 1,6 miljoen euro in de renovatie van schaatsbaan in Liedekerke. De wordt vooral energiezuiniger gemaakt. Zo wordt het dak vernieuwd en komen er zonnepanelen. Tegen eind juli moeten de werken achter de rug zijn, want dan zal de piste uitzonderlijk de deuren openen voor Vlaamse topsporters en toekomstige talenten die zich in de zomer verder willen ontwikkelen.

De ijshal van Sport Vlaanderen in het Vlaams-Brabantse Liedekerke is erg populair bij schaatsclubs, scholen en gezinnen. In het voorbije schaatsseizoen lokte de schaatsbaan zo’n 90.000 enthousiaste bezoekers. Maar de infrastructuur is verouderd en de energiekosten lopen zo hoog op dat ze de uitbating van de piste kunnen gaan bemoeilijken. Vlaanderen investeert daarom 1,6 miljoen euro om de schaatsbaan energiezuiniger te maken.

“Zo komt er onder meer nieuw buitenschrijnwerk, een renovatie en isolatie van het dak en er worden zonnepanelen geplaatst”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “In de toekomst zal ook alle warmte die vrijkomt bij het koelen van de ijsbaan gerecupereerd worden om zo weinig mogelijk energie verloren te laten gaan. Ook het regenwater zal opgevangen worden en hergebruikt om ijs te maken voor de schaatsers.”

De werken moeten eind juli klaar zijn, want dan opent de schaatsbaan uitzonderlijk de deuren. “Topsporters kunnen tijdens de zomer normaal in Hasselt terecht, maar daar is een technisch defect aan de koelinstallatie. Daarom verhuist het zogenaamde ‘zomerijs’ dit jaar naar Liedekerke”, zegt Weyts. “We verzekeren nu het voortbestaan van de ijshal, zodat ook volgende generaties er nog veel plezier kunnen beleven. En we zorgen dat er dit jaar wat extra topsporters bij zijn."