Schakelzorgcentrum Destelheide start voorlopig niet op

Het schakelzorgcentrum dat voorzien was in het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in Dworp wordt voorlopig toch niet opgestart. De capaciteit van het ziekenhuisnetwerk blijkt groot genoeg te zijn om coronapatiënten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen behandelen.

Begin april werd aangekondigd dat domein Destelheide in Dworp bij Beersel zou worden ingericht als schakelzorgcentrum om het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te ontlasten in de strijd tegen corona. De Eerstelijnszone Zennevallei, dat het zorgcentrum coördineert, oordeelde nu samen met het ziekenhuis en de Artsenkring Zennevallei dat een effectieve opstart toch niet nodig is. Dankzij een goeie samenwerking tussen het ziekenhuis, de woonzorgcentra en de Eerstelijnszone zijn heel wat coronapatiënten al op een veilige manier naar huis kunnen gaan en worden ze daar medisch opgevolgd. Hierdoor is er opnieuw voldoende plaats in het ziekenhuis voor eventuele nieuwe patiënten. Maar mocht er een tweede piek komen in de crisis, kan het schakelzorgcentrum alsnog worden opgestart.

De Eerstelijnszone focust zich op de begeleiding van ontslagen patiënten en op het aanbieden van beschermingsmateriaal voor zorgverleners en patiënten.