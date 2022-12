In Kapelle-op-den-Bos geeft eerste schepen Lena Ghysels vanaf 1 januari de fakkel door aan haar N-VA-partijgenote Sonja Thielemans. De wissel is het gevolg van een afspraak binnen de partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Schepenwissel in Kapelle-op-den-Bos: "Jammer, want ik heb me geamuseerd"

Lena Ghysels was eerste schepen sinds 2018 en zetelt al sinds 2012 in de provincieraad voor N-VA. Als eerste schepen had ze heel wat bevoegdheden zoals lokale economie, cultuur, toerisme en Vlaams beleid. Ze wordt opgevolgd door Sonja Thielemans, verzekeringsmakelaar van beroep.

Ghysels vindt het jammer dat ze na vier jaar, waarvan twee coronajaren, haar schepenlint moet afgeven. “Ik heb dit ontzettend graag gedaan en ben heel dankbaar dat ik deze kans kreeg. Ik heb me te pletter geamuseerd en kon één en ander realiseren. De Kapellebon werd ingevoerd om lokale handelaars te steunen, in het onderwijs kwam er het scholenoverleg en nog zoveel meer.” De schepen vindt het jammer dat er twee coronajaren haar ambt in de weg kwamen te zitten. “Dat zette natuurlijk een rem op de mogelijkheden.” Ghysels blijft nu in de gemeenteraad zetelen en gaat ook aan de slag op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).