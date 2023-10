Schietpartij Zellik was wellicht poging tot moord

De schietpartij die begin mei plaatsvond in Zellik (Asse), was vermoedelijk een moordpoging. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Het slachtoffer kon ongedeerd vluchten, maar van de drie vermoedelijke daders raakte één iemand gewond. Hij is voorlopig spoorloos. Een andere verdachte kon wel worden opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord en opzettelijke brandstichting en verschijnt morgen voor de Brusselse raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal oordelen.

In de nacht van 6 op 7 mei vond een schietpartij plaats in een appartementsgebouw in de Frans Thirrystraat in Zellik. Volgens getuigen schoten twee personen op staat een man neer, legden ze hun slachtoffer in een auto en sloegen ze met hem op de vlucht. “Uit onderzoek blijkt dat de neergeschoten persoon vermoedelijk één van de verdachten is,” klinkt het bij het Parket Halle-Vilvoorde. “De man werd na de feiten voor verzorging binnengebracht in een ziekenhuis in Nederland. De vluchtauto werd uitgebrand teruggevonden in Oudenaarde. Het vermeende slachtoffer, het doelwit van de verdachten, kon ongedeerd vluchten.”

De gewonde verdachte is een Albanees van 37 jaar, de twee andere verdachten zijn Roemeense twintigers. De onderzoeksrechter schreef internationale aanhoudingsbevelen uit tegen hen. Eén van hen werd dus al opgepakt in Roemenië en vorige week uitgeleverd aan ons land.