Scholen bereiden zich voor: "Onwezenlijk en spannend tegelijkertijd"

Alle scholen in onze regio bereiden zich voor op de komende drie weken. De schoolpoorten blijven open om leerlingen op te vangen, maar lessen worden wel opgeschort. Wij gingen langs in het Regina Caeli in Dilbeek om te kijken hoe ze met de situatie omgaan.

De scholen hebben maar één dag om de komende drie weken te organiseren. Voor Hugo De Wulf, de directeur van het Regina Caelilyceum in Dilbeek, is dit de eerste keer dat hij met zo'n situatie moet omgaan. “Het is onwezenlijk. Dit is nog nooit gebeurd. Anderzijds geeft het mij extra adrenaline”, zegt directeur Hugo De Wulf. Je voelt de verantwoordelijkheid die je moet nemen, maar met het goede team rondom wordt het zeker haalbaar.”

Voor de school is één ding duidelijk. Het wordt voor de kinderen en de leerkrachten geen vakantie. “We gaan de leerkrachten oproepen om ingelogd te blijven op ons elektronisch platform. Het wordt dé plek waar leerkrachten en leerlingen met elkaar communiceren. Er wordt wel geen nieuwe leerstof gegeven via smartschool. Wat wel kan zijn herhalings- en remediëringsoefeningen of lopende opdrachten met verbetersleutels”, besluit De Wulf.

Een boodschap die de leerlingen begrepen hebben. “Eerst was ik blij, maar ik besefte snel dat we veel lessen missen en alles moeten inhalen. Ik denk wel dat de school er iets op gaat vinden”, vertelt een leerling.