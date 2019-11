Scholen uit Brussel en Vlaamse Rand vormen nieuwe scholengemeenschap

De Brusselse scholen zijn het Instituut Anneessens-Funck en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls. Zij moeten vanaf volgend schooljaar een nieuwe gemeenschap vormen met het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) in Overijse en Tervuren, Gemeentelijk Instituut voor Secundair Onderwijs (GISO) in Machelen, het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) in Londerzeel en het Buitengewoon Secundair Onderwijs De Vest in Vilvoorde.

Volgens Brussels schepen van Nederlandstalig onderwijs Ans Persoons (one.brussels) moet schaalvergroting de kracht worden van de nieuwe scholengemeenschap. Zo zou de samenwerking volgens haar middelen voor extra personeel met zich meebrengen. Nog volgens Persoons zullen de scholen hun eigenheid bewaren en elkaar niet beconcurreren omdat de studierichtingen die ze aanbieden complementair zijn aan elkaar.

Maandagavond werd op de gemeenteraad van de stad Brussel de intentieverklaring van de deelnemende scholen goedgekeurd. De komende maanden wordt de nieuwe scholengemeenschap gevormd. In september 2020 moet de gemeenschap een feit zijn.