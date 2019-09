Scholen voeren actie voor verkeersveiligheid

In de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel was er op de eerste schooldag vanmorgen een bijzondere actie voor meer verkeersveiligheid. Aan de schoolpoort werden chauffeurs getrakteerd op lekkere taarten. En dat was niet toevallig, want uit onderzoek blijkt dat wie voedsel in de wagen vervoert een heel stuk veiliger rijdt. Ook in Halle werd aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid.

100 ouders van de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel kregen vanmorgen Graag Traag Taart overhandigd. Om van te smullen maar tegelijk ook om hen aan te manen om in de buurt van scholen trager te rijden. Wie voedsel in de wagen vervoert, rijdt voorzichtiger. Dat blijkt uit een recente studie van Responsible Young Drivers. Volvo zette daarom z’n schouders onder de actie. “Het is een recept van Jeroen Meus en de taart heeft een heel fragile bodem van zanddeeg”, verelt Wim Maes, CEO van Volvo Car Belux. “Die fragiliteit verwijst naar de breekbaarheid van kinderen.”

Niet alleen in Wemmel, ook in Eizingenstraat in Halle werd vandaag aandacht gevraagd voor meer verkeersveiligheid. Het wijkcomité plaatste daar tientallen knuffels op de stoeprand. In de Eizingenstraat is de weg namelijk erg smal en rijden wagens op het voetpad om elkaar te kunnen kruisen. Ook bussen doen dat en dat leidt tot bijzonder gevaarlijke situaties, niet alleen voor de bewoners maar ook voor de leerlingen van het nabijgelegen GO! Technisch Atheneum.