School in Oetingen blijft dicht door defecte verwarmingsketel

Enkele leerkrachten van de kleuterschool De Bron in Oetingen merkten dat er vanochtend rook opsteeg vanuit het gebouw. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar het gevaar was al snel geweken. Het bleek uiteindelijk om een defecte verwarmingsketel te gaan. De school bleef wel dicht vandaag.

Het was even groot alarm vanochtend in de kleuterschool De Bron in Oetingen. “Het bleek gelukkig maar om een defect te gaan aan de verwarmingsketel en elk gevaar was geweken nadat we de school degelijk konden verluchten en alle metingen wezen dat er geen gevaarlijke gassen aanwezig waren”, meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De school blijft vandaag wel verder dicht, zodat het euvel kan opgezocht en hersteld worden.”

Een deel van de kinderen kon terug huiswaarts keren, de andere kleuters konden terecht in de basisschool iets verderop. Niemand raakte gewond. “De kleuters waren gelukkig nog niet aanwezig in het gebouw en blijven vandaag in de kinderopvang. Morgen kunnen ze opnieuw naar de klas”, besluit burgemeester Simon De Boeck.