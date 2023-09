School van Gaasbeek brengt gevestigde waarden en jong talent samen in Septemberfestival

In Gaasbeek is het jaarlijkse Septemberfestival afgetrapt. De School van Gaasbeek brengt elk jaar gevestigde waaren en nieuwlichters samen voor een reeks uitzonderlijke voorstellingen. Het festival is een platform om jong, internationaal, lokaal en gevestigd werk bij elkaar te brengen en vloeit voort uit de werking van de School van Gaasbeek. Daarom is het ook een toonmoment van residenten en een moment om buurtbewoners bijeen te brengen.