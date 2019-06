School vervangt alle sloten na diefstal bij daglicht

Vreemde diefstal maandag bij Virgo Sapiens in Londerzeel. Een onbekende is er meteen na het einde van de schooltijd binnengewandeld en kwam na een half uur buiten met 3 laptops en een sleutelbos voor alle lokalen.

Het nieuws raakte pas later bekend; de schoolautoriteiten vervangen intussen de sloten van alle lokalen. De dief maakte immers ook een sleutelbos buit, naast 3 laptops met ieder enkele honderden euro aankoopprijs die hij in een grote rugzak moffelde. Op camerabeelden is de dader duidelijk te zien, maar zijn identiteit is nog niet bekend. De politie spoort de man op.

De beelden tonen ook aan dat de man wel een half uur in de school rondliep, op klaarlichte dag bovendien, kort na het eind van de schooldag. De schoolpoorten stonden op dat ogenblik nog open omdat de leerlingen net vertrokken waren.

Virgo Sapiens is wel vaker het doelwit van dieven. Vorige zomervakantie nog werd ingebroken in de kleuter-en lagere school en ook eind 2014 kreeg men er al eens ongewenst bezoek.