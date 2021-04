Scouts Vilvoorde bedenkt met Stroomloop alternatief voor Skoetefest

Een trail in hartje Vilvoorde, tussen de stromen Zenne en Tangebeek. Stroomloop is een coronaproof evenement dat de hele dag plaatsvindt in en rond het Ruiterijcomplex in park Drie Fonteinen. Daar bevinden zich de start en de aankomst. Vroeger liep er tussen de Zenne en de Tangebeek een open groene zone. Intussen is die zone versnipperd in kleinere gebieden, zoals Drie Fonteinen, het Tangebeekbos en Open kamers Koningslo. Het parcours van Stroomloop loopt door al die gebieden en wil zo de versnipperde natuur weer samenbrengen.

De Scouts en Gidsen zorgen voor een unieke ervaring met verschillende belevingselementen. Zo staat talent van eigen bodem in de spotlight langs het parcours en wordt er kunst tentoongesteld van onder meer Kiwi Wall Arts en Ester Vanherck. Onderweg zorgen DJ’s voor looptracks. Naast sporten snuif je dus ook lokale cultuur op.

De eerste editie van Stroomloop is meteen helemaal uitverkocht. Maandag zie je een verslag in ons nieuws.