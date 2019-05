Segers (N-VA): "Hoop dat uitslag ogen opent over migratie”

De website van Binnenlandse Zaken toonde gisteravond urenlang dat Willy Segers een zetel bemachtigd had. “Tot rond 1 uur 's nachts het bericht binnenliep dat Alessia Claes, de 6de op de Vlaamse N-VA-lijst, toch nog kon profiteren van lijststemmen om zo verkozen te worden. We zijn uren in de waan geweest dat het anders was, wat voor niemand plezant was. Ik begrijp niet dat zoiets kan,” zegt Willy Segers.

Over het succes van Vlaams Belang is de burgemeester van Dilbeek niet verrast. “Ik hoop dat de uitslag van de verkiezingen bij de andere partijen de ogen opent. Mensen liggen wel degelijk wakker liggen van migratie. De partijen kunnen de problemen niet langer verdoezelen. Bij N-VA hebben we dat nooit gedaan, maar we hebben wel een duidelijk andere benadering dan het Vlaams Belang,” besluit Segers.

Wel verkozen voor de N-VA uit onze regio is de Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai uit Wemmel. Zij mag de komende ambtstermijn naar de Kamer. "Ik ben heel blij dat ik verkozen ben", reageert Safai. "Ik strijd al jarenlang voor de vrouwenrechten en voor de gelijkwaardigheid van de mensen. Het is altijd mijn droom geweest om dat in politiek verder te zetten. Het betekent heel veel voor mij en ik ga aantonen dat ik het vertrouwen van de mensen waard ben."