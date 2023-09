Siemens Little Innovators wil STEM-onderwijs boost geven

Technologiebedrijf Siemens organiseert vandaag voor de 12 de keer de Siemens Little Innovators op de hoofdzetel in Huizingen. Daarmee wil het bedrijf het STEM-onderwijs stimuleren. Alle kinderen van de eigen werknemers en ook de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool van Huizingen proeven er vandaag van wat mogelijk is met technologie, goed voor 110 kinderen.

Siemens is al 125 jaar actief in België en weet als technologische speler welke rol ingenieurs in de maatschappij spelen. Met het project wil Siemens dan ook graag jongeren warrm maken voor technologie en hen al jong laten proeven van de kanten die je uit kan na een schoolloopbaan in het STEM-onderwijs. Dat zijn richtingen waarin het accent duidelijk op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT wordt gelegd. Leerlingen die zo’n richting volgen, stromen meestal door naar een wetenschappelijke of technisch georiënteerde loopbaan.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen woonden de workshops bij.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.