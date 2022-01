Simon De Boeck legt eed af als nieuwe burgemeester van Gooik

Het duurde iets langer dan verwacht, maar vanaf vandaag is Simon De Boeck de nieuwe burgemeester van Gooik. De Boeck is 40 jaar oud, burgerlijk ingenieur-architect en is al sinds 2006 schepen in Gooik. Verder was hij ook adviseur van ministers Joke Schauvliege en Koen Van den Heuvel. De Boeck volgt in Gooik Doomst op. "Het is toch wel bijzonder om de rol van hem over te nemen. Hij is een monument in het Pajottenland", zegt De Boeck. "Ik wil de lijn doortrekken van ons dorpenbeleid, maar dan in een ietwat andere stijl. Iedereen heeft zijn sterktes en zwaktes."

De Boecks voorganger Michel Doomst trok vandaag naar alle Gooikse scholen. Hij werd er door de leerlingen, leerkrachten en directies uitvoerig in de bloemetjes gezet. Doomst leidde de voorbije 33 jaar Gooik en was daarmee tot vandaag de langst zetelende nog actieve burgemeester van Vlaanderen. "Mocht ik 33 jaar doordoen, dan ben ik op het einde van de rit 73 jaar. Dat lijkt me niet de bedoeling. We bekijken het dag per dag", aldus De Boeck.