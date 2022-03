Sint-Alexius opent zaal voor Oekraïense vluchtelingen

De zaal in Sint-Alexius is 200 vierkante meter groot en heeft ook zes toiletten en vier ruime douches. Ook voor catering kan gezorgd worden. “De omgeving is zeer groen en er zijn zelfs dieren aanwezig. Deze locatie is dus uitermate geschikt voor families met kinderen”, zegt schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen. “We zijn Sint-Alexius bijzonder dankbaar voor de warme ontvangst en de gastvrijheid die ze aanbieden, want dit is echt de ideale opvanglocatie voor langdurig verblijf”, vult schepen van Integratie Bart Laeremans aan.

Intussen hebben al zo’n 80 Grimbergse gezinnen gemeld die vluchtelingen willen opvangen. De eerste gezinnen kregen een bezoek om de woning technisch te bekijken en te onderzoeken hoeveel mensen er opgevangen kunnen worden. Het idee om de kerk ter beschikking in Borcht te openen voor vluchtelingen, laat de gemeente varen. “De naastgelegen parochiezaal Apollo is praktisch beter geschikt als doorgangsverblijf voor zo’n 20-tal personen. De bewoners zullen dan kunnen eten in de gemeentelijke feestzaal van de Borcht en douchen in de aanpalende sporthal,” besluit burgemeester Chris Selleslagh.