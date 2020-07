Sint-Pieters-Leeuw bouwt skatepark aan Laekelinde

Sint-Pieters-Leeuw bouwt een nieuwe skatepark aan het trefpunt Laekelinde. Daar bevinden zich al het jeugdcentrum en de terreinen van Leeuw Brucom. Skaters zullen het park mee mogen ontwerpen. De aanleg van het skatepark start in 2022.

Sint-Pieters-Leeuw kreeg de afgelopen maanden veel vraag naar een eigen skatepark. Daarom werd er een geschikte locatie gezocht. Dat wordt dus Laekelinde. Nadat de procedure van de wijzigingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan is afgerond, start de bouw van het skatepark. Dat zal wel nog even duren. Intussen krijgen skaters inspraak over hoe het park er moet uitzien, al moeten ze daarbij rekening houden met het budget en de beschikbare ruimte.

“Laekelinde leent zich uitstekend als locatie voor een skatepark omdat er geen hinder is voor omwonenden en het makkelijk bereikbaar is met de fiets”, zegt schepen van Jeugd An Speeckaert (CD&V). “Wij willen onze Leeuwse jongeren ook meer betrekken bij het beleid. Concreet betekent dit dat voordat de plannen van de site worden opgemaakt, jongeren suggesties zullen kunnen doorgeven met betrekking tot de inrichting van het skatepark.”