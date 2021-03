Sint-Pieters-Leeuw eert David, de ‘kraanman van het Koning Albertplein’

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat op het vernieuwde Koning Albertplein in Negemanneke een regenboogzebrapad aanleggen. Ze doet dat om David Polfiet te eren. De man die het slachtoffer werd van homohaat was vlak voor zijn dood nog aan het werk op het Leeuwse plein.

David Polfliet, die vorige week in een park in Beveren werd vermoord, was kraanman bij het bedrijf dat mee instaat voor de heraanleg van het Koning Albertplein in het Leeuwse gehucht Negenmanneke. “David was er aan de slag als machinist van de bandenkraan die de teelaarde in de groenzones verspreidde. Zo werd het onbekende slachtoffer, na een daad van zinloos geweld, ‘onze’ kraanman”, vertelt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Vlak voor zijn dood was hij nog bij ons aan het werk. Uit eerbetoon aan David en homohaat en zinloos geweld aan te klagen, hebben we beslist om een regenboogzebrapad aan te leggen op het plein.”

“Bij elke werf hebben we veel respect voor de arbeiders op het terrein, die niet altijd in makkelijke omstandigheden moeten werken. Het feit dat David zijn laatste werkdagen op onze werf in het Negenmanneke doorbracht, voelt nu plots wel heel bizar aan. Het regenboogzebrapad zal een blijvende herinnering zijn aan David”, zegt Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken (CD&V). “We zullen de komende periode contact opnemen met de familie van David. We willen immers rekening houden met hun gevoelens en wensen.”