Sint-Pieters-Leeuw opnieuw gastheer voor Binckbank Tour

De BinckBank Tour begint op 12 augustus. De laatste rit wordt op zondag 18 augustus gereden. Die vertrekt aan het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en gaat naar het wielerwalhalla Geraardsbergen.

Het is de derde editie van de BinckBank Tour, vroeger bekend als de Eneco Tour. Dat Sint-Pieters-Leeuw één van de gastgemeenten is, is geen toeval. Leeuw is traditioneel een wielergemeente en herbergt de grootste wielervereniging van het land.

Op zondag 18 augustus worden de eerste bussen van de renners rond 9 uur verwacht in de Nieuwenhovelaan. Het startschot van de rit wordt om 12u15 gegeven. Er zal die dag verkeershinder zijn in de ruime omgeving van het gemeentehuis.