Sint-Pieters-Leeuw zoekt ideeën voor Damiaanpark

In Zuun, een gehucht van Sint-Pieters-Leeuw, is het gloednieuwe Damiaanpark vandaag opengesteld voor het publiek. Het terrein van 2,4 hectare moet een echte groene oase worden, maar is op dit moment nog niet volledig ingericht. Het gemeentebestuur wil daarom weten wat de buurtbewoners en de nabijgelegen scholen er graag zouden zien komen.

Ideeën over de inrichting van het Damiaan kan je ook insturen via het participatieplatform leeuwdenktmee.be of via een invulstrookje in het InfoLeeuw-blad van september. “Er kunnen rustige oases komen, er kan een deel beplanting zijn, een deel zonder beplanting. Dus alle ideeën zijn welkom”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Nadien hakken we dan de knoop door en tegen het einde van het volgende kalenderjaar zouden we het graag afgewerkt hebben.”