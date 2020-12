Sint-Veroonmars Lembeek in fotoboek vastgelegd

Er is een nieuw lijvig boek verschenen over de traditionele Sint-Veroonmars, de soldatenprocecessie die al sinds eeuwen elk jaar uitgaat op paasmaandag in Lembeek, dat is een deelgemeente van Halle. Auteur én Lembekenaar Dirk Vandenplas beschijft in 'De Sint-Veroonmars' uitvoerig de geschiedenis van de optocht.

Het boek wordt uigegeven door de Koninklijke Geshied- en Oudheidkundige Kring Halle is geïllustreerd met meer dan 500 foto's. Dirk Vandeplas, zelf één van de kasdragers, schreef een lees- en kijkboek waarin alles staat wat je moete weten over Sint-veroon en de verering die hem al eeuwenlang te beurt valt in Lembeek.

"Dit boek is uniek omdat het de eerste keer is dat we proberen een synthese te brengen van wat die Sint-Veroonmars is”, zegt Dirk Vandeplas. “Hoe is die ontstaan? Wie is die figuur van Sint-Veroon rond wie het allemaal draait? In een tweede deel hebben we daar een fotoboek aan gekoppeld waarin we een overzicht brengen van de evolutie van de Sint-Veroonmars van pakweg de laatste honderd jaar."

De eerste druk van 'De Sint-Veroonsmars'van het boek is al uitverkocht maar geen nood, er is een herdruk in aantocht. Je kan het boek bestellen via onderstaande facebookpagina. Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle.