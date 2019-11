Sir Kwinten: “Hogere prijzen zijn niet aan de orde”

"We hebben gisteren een beetje gevierd met het team”, vertelt Glenn Verhasselt. “Het was mooi om te zien hoe iedereen hier genoot van zo’n bekroning." Noch Glenn noch sommelier Yanick Dehandschutter had ook maar op één moment in de gaten dat er een Michelin-mannetje tussen de klanten zat. "Ze hebben nooit gezegd dat ze hier geweest zijn, dat gebeurt heel discreet. En dat is goed zo.” Vraag is nu natuurlijk of Sir Kwinten door de Michelinster een andere koers zal gaan varen. "Absoluut niet”, verzekert Yannick. “Ik denk dat we de ster gekregen hebben voor wat Sir Kwinten vandaag is. We gaan doen wat we deden en ons werk blijven goed doen, maar iets veranderen aan menu, concepten of aan prijs is absoluut niet aan de orde. Sir Kwinten blijft Sir Kwinten.”