Sir Kwinten verwent bewoners woonzorgcentrum Walfergem

Sterrenrestaurant Sir Kwinten uit Lennik en woonzorgcentrum Walfergem in Asse hebben de handen in elkaar geslagen om de bewoners culinair te verwennen. “Onze ploeg wilde de bewoners culinair eens in de watten leggen, zeker na moeilijke coronajaren”, zegt Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten.

Geen gewone middagmaaltijd in het woonzorgcentrum Walfergem in Asse, maar wel een eten bereid en geserveerd door het team van sterrenrestaurant Sir Kwinten in Lennik. “Onze chef-kok Glen heeft een viergangenmenu samengesteld met seizoensgebonden groenten, ik heb er passende wijnen bij gezocht, net zoals we het in ons restaurant doen”, zegt Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten. “Iedereen wordt eens graag verwend. De bewoners zijn goedgezind, hebben hun mooiste kledij aangetrokken en genieten van het lekkere eten.”

Het viergangenmenu wordt geserveerd dag op dag zeven jaar na de opening van het woonzorgcentrum. “De woonzorgcentra hebben moeilijke jaren achter de rug. Met dit evenement willen we niet alleen onze bewoners in de watten leggen, maar ook de sector in een positief daglicht stellen”, zegt directeur Stephanie Deryckere. “Veel van onze bewoners kunnen zich bovendien niet meer verplaatsen naar een restaurant, daarom het idee om het restaurant tot bij de mensen te brengen.”